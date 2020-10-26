Üst geçitte intihar girişimi, ulaşımı 1 saat aksattı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, D-100 yolunun üzerindeki üst geçide çıkan Gökmen K. (50), intihar girişiminde bulundu. Yolun İstanbul yönü, 1 saat ulaşıma kapanırken, Gökmen K. ise ikna edilerek, üst geçitten indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Dilovası Batı Kavşağı'nda meydana geldi. Üst geçitte korkulukların gerisine geçen kişi, bağırarak, yola atlayacağını söyledi. Çevredekiler intihar girişiminde bulunan kişiyi görünce 112'ye haber verdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Trafik ekipleri, Gökmen K. olduğu belirlenen kişinin atlama ihtimaline karşı İstanbul yönünü ulaşıma kapatırken, itfaiyeciler ise üst geçidin altında hava yatağı açtı. Bunalımda olduğu öne sürülen Gökmen K., polislerle yaptığı görüşmenin ardından ikna olarak, aşağı indi. Yol, yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açılırken, Gökmen K. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.