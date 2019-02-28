Son Dakika Haberleri: Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi

43 dakika önce

ANTALYA'da M.U. (23) adlı hamile kadın, yaya üst geçidinin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi, System.String[]
ANTALYA'da M.U. (23) adlı hamile kadın, yaya üst geçidinin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen bir kişi, genç kadının yanına giderek, intihardan vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi girişindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir kadının köprü üzerinde korkuluklara çıktığını görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatarak, itfaiyeye durumu bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, köprü altına hava yastığı açtı. Yoldan geçen Abdulgaffur Karakuş, korkulukların arkasına geçerek, M.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen kadın intihardan vazgeçti.

M.U., kendisine 3 ay önce tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişinin serbest kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki için intihar etmek istediğini söyledi. M.U.'yu intihardan vazgeçiren Abdulgaffur Karakuş ise, "Hamile olduğunu belirtti. Benim de bir çocuğumun olduğunu söyleyerek, onu ikna etmeye çalıştım. Hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğunu söyledim" dedi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen M.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:58 Kaynak: DHA

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