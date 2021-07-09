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Üst geçitte korkutan intihar girişimi! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Üst geçitte korkutan intihar girişimi! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam yürekleri ağza getirdi

09.07.2021 11:45

Antalya'da çalıştığı iş yerinden 50 bin lirasını alamadığı için üst geçide çıkıp intihara kalkışan Mesut A., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şahıs 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışılırken, üst geçidin bulunduğu yol ise trafiğe kapatılıp branda çekildi. İntihar girişiminde bulunan Mesut A.'yı olay yerine gelen eşi bile ikna edemezken, sivil polisler bir anlık dalgınlığından faydalanarak Mesut A. yakalamayı başardı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesinde bulunan bir üst geçitte saat 22:00 sıralarında yaşanan olayda, isminin Mesut A. (27) olduğu öğrenilen genci üst geçitte korkulukların dışında görenler hemen 112 Acil çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi

50 BİN LİRASINI ALAMADIĞI İÇİN İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Olay yerine gelen polis önce üst geçidin altından akan trafiği kesip genç adamı ikna etmeye çalıştı. Yaptığı bir işin karşılığında 50 bin lirasını alamadığını söyleyen ve korkulukların diğer tarafında bazen ellerini bırakarak ayakta duran adamı olay yerine gelen karısı da ikna edemedi.

Son dakika haber | Antalya'da üst geçitteki intihar girişimi polisin hamlesiyle önlendi

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, 3 KİLOMETRE TRAFİK OLUŞTU

İkna çabalarına cevap vermeyen genç adam için üst geçit altına branda çekilirken kesilen trafik sebebiyle Antalya- Alanya karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.1,5 saat sonda genç adama yaklaşmayı başaran resmi ve sivil polisler, Mesut A.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalamayı başardı. 5-6 polisin korkulukların diğer tarafında elinden ve belinden yakaladığı genç adam, direnince güçlükle korkulukların diğer tarafına alınabildi. Yere yatırılan Mesut A., sakinleşmeyince, yeniden korkuluklara doğru yöneleceği ihtimaline karşılık sedye istemeyen polisler genci yaklaşık 50 metre taşıyarak merdivenlerden indirip ambulansa kadar getirdi. Burada sedyeye alınan Mesut A. kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üst geçitte korkutan intihar girişimi! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam yürekleri ağza getirdi

Antalya, Göksu, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçitte korkutan intihar girişimi! Yaptığı işin parasını alamayan genç adam yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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