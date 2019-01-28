Son Dakika Haberleri: Üst Geçitteki Asansörde Mahsur Kalan Küçük Çocukları İtfaiye Kurtardı

Üst Geçitteki Asansörde Mahsur Kalan Küçük Çocukları İtfaiye Kurtardı

55 dakika önce

Üst geçitteki asansörde mahsur kalan küçük çocukları itfaiye kurtardı Mahsur kalan çocuklar itfaiye kurtardıİSTANBUL - Yenisahra'daki bir alışveriş merkezinin hemen yanındaki üst geçidin asansöründe yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk mahsur kaldı.

Üst geçitteki asansörde mahsur kalan küçük çocukları itfaiye kurtardı
Mahsur kalan çocuklar itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Yenisahra'daki bir alışveriş merkezinin hemen yanındaki üst geçidin asansöründe yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yukarı çıkarılan asansör kabinindeki çocukları dışarı çıkardı. Gülerek asansörden dışarı çıkan çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.
Kadıköy'deki bir alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan üst geçidin asansörü, bilinmeyen bir nedenle arızalandı. O sırada asansörle aşağı inmekte olan 3 çocuk, arızalanan asansörün içinde mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 dakika süren uğraşların ardından itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu asansör kabini yukarıya çıkarıldı. Kapının açılmasıyla birlikte 3 çocuk, güle oynaya dışarı çıktı. Çocukların sağlık durumlarında bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedilirken, 3 çocuğun amca çocukları oldukları, isimlerinin ise Cengiz (10), Beray ve Hamza Kaymaz olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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