Üst geçitteki gasp şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde üst geçitte bir kadının çantasını gasp eden İ.E., güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İ.E.'nin, kadının çantasını gasp ettiği anlar üst geçidin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart günü yaşandı. Üst geçitte yürüyen bir kadının yanına yaklaşan gaspçı, kadının kolundaki çantasını alıp kaçtı. O anlar üst geçitte bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.