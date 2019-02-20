Son Dakika Haberleri: Üst Geçitteki Sevimli Köpek İlgi Odağı Oldu

Üst Geçitteki Sevimli Köpek İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

Cevizlibağ'da yaya üst geçidindeki merdivenlerde duran sokak köpeği, buradan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

Üst Geçitteki Sevimli Köpek İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Cevizlibağ'da yaya üst geçidindeki merdivenlerde duran sokak köpeği, buradan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

Oturduğu merdivenlerde gelip geçeni izleyen sevimli köpek, ilginç görüntülere neden oldu.


Üst geçidi kullanan birçok yaya, fark ettikleri sokak köpeğini sevdi.

Uzun süre burada etrafı izleyen köpek, daha sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Cevizlibağ, Kültür Sanat
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