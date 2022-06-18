Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı

18.06.2022 21:05
Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 5 metrelik üst geçitteki tellerden geçmek isteyen M.K. isimli kadın, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 5 metrelik üst geçitteki tellerden geçmek isteyen M.K. isimli kadın, boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan üst geçitte meydana geldi. M.K., iddiaya göre, köprünün üzerinde yanında bir erkek arkadaşıyla yürümeye başladı. Köprünün üzerindeki tellerden geçtiği sırada düştüğü ileri sürülen M.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak ambulansın gelmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.K.'ya ilk müdahalede bulundu. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.Tedaviye alınan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üst geçitteki tellerden geçmek isterken 5 metreden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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