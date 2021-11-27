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ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU

27.11.2021 10:52

İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) hayatını kaybetti.

İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) hayatını kaybetti. Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yapan TIR'a ise arkadan gelen kamyon çarptı.

D- 100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı. Bu sırada yoldan geçen 41 HT 050 plakalı TIR'ın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.?ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 41 DV150 plakalı kamyon ise TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.?nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU
ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU
ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU
ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜST GEÇİTTEN ATLADI, KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika


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