Son Dakika Haberleri: Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar...O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar...O anlar kamerada

Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar...O anlar kamerada

45 dakika önce

Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar.

Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar...O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de, bir kadın yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunurken, meraklı vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Sivas caddesinde bulunan üst geçide çıkan 22 yaşındaki G.A.'yı üst geçit ve reklam panosu arasında gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Üst geçitte G.A.'yı oturur ve ağlar vaziyette gören meraklı vatandaşlar çevrede toplanırken, ihbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri G.A.'yı iknaya uğraşırken, meraklı vatandaşlar bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabaları sonrasında G.A. ikna edilerek bulunduğu yerden üst geçide alındı. G.A., 112 ekiplerince yapılan ilk kontrolleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar...O anlar kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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