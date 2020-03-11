Üst geçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üst geçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı - Son Dakika

Üst geçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

6 saat önce

Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi.

Üst geçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı, System.String[]

Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi. Yunus diye tabir edilen motosikletli polisler, kayganlaşan zeminde hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. İki motosikletin karıştığı kazada iki polis yaralandı.


Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Altunizade Köprüsünden yola doğru bilinmeyen bir sebeple su akıyordu. Su nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli polis ekipleri, motosikletlerin devrilmesiyle kaza yaptı. İki motosikletin de karıştığı kazada, Yunus diye tabir edilen iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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