Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

14.06.2022 13:47

Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana gelen olayda P.B. (41), yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde P.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından P.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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