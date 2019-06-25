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Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

58 dakika önce

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştüANKARA - Başkent'te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçite çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü
ANKARA - Başkent'te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçite çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.
Edinilen bilgilere göre. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir caddesinde büfenin önünde bekleyen Ö.G isimli kadının üzerine yoldan geçen vinçin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalar kadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ö.G sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Polis, Ankara, 3. Sayfa
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