Son Dakika Haberleri: Üst geçitten sarkan kişi polise zor anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Haber

Üst geçitten sarkan kişi polise zor anlar yaşattı

1 saat önce

Antalya'da çocuklarını göremediği gerekçesiyle üst geçitten sarkan kişi, polise zor anlar yaşattı.

Üst geçitten sarkan kişi polise zor anlar yaşattı, System.String[]
Antalya'da çocuklarını göremediği gerekçesiyle üst geçitten sarkan kişi, polise zor anlar yaşattı.
Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişindeki üst geçitte bir kişinin korkulukları aşarak sarktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üst geçidin altına şişme yatak açtı. Polis ekipleri de adının Sinan K. olduğu öğrenilen kişinin yanına gitti. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiğini ifade eden Sinan K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ve çocuklarını göremediğini belirtti. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürü Oray Ertuğrul ile polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasının ardından ekipler, bir anlık dalgınlığından faydalandıkları Sinan K'yi hızlı bir müdahale ile kollarından tutarak kontrol altına aldılar. İtfaiye aracından uzatılan sepete bindirilen Sinan K. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Olay nedeniyle araç trafiği tek şeritten kontrollü verilmesi nedeniyle bölgede yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücüler Sinan K'ye tepki gösterirken, bazıları da cep telefonlarıyla olayı görüntüledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünün bayram tedbirleri kapsamında görev yapan polis helikopteri bölgede uçuş gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı Sultangazi'de anne ve kızına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimi Maçta 3 kırmızı kart çıkınca, hakemin üzerine yürüdüler YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:04:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üst geçitten sarkan kişi polise zor anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]