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Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı

30.08.2021 10:30

İzmir'de sürücüsünün aşı hız yaptığı iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerine çarpıp tren raylarının üzerine düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, araçta bulunan 6 kişiyi sıkıştığı yerden güçlükle çıkarırken; 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Kazaya tanıklık eden bir taksici ise o anları ''İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" sözleriyle aktardı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Kamil Gözlekçi idaresindeki hafif ticari araç, Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu sırada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve daha sonra da İZBAN taylarına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. 110 AKS ekipleri hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı

GÖRGÜ TANIĞI: KONUŞAMIYORUM ABİ, ÇOK ETKİLENDİM'

Öte yandan, meydana gelen feci kaza taksici olduğu öğrenilen Ümit Altınkaya(30), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Hafif ticari aracın aşırı hızlı olduğunu ifade eden Altınkaya, 'Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi.

ARAÇTAKİLERİN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olduğu iddia edildi. Yaralıların hastanede alınacak, kan testinde alkollü olup olmadıkları belirlenecek.

Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı

Polis, İzmir, İZBAN, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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