Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tan Sağtürk atandı - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tan Sağtürk atandı

Son Güncelleme: 15.09.2023 07:24

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.

DİYANET'TEKİ ATAMALAR

  • Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafiz Osman Şahin,
  • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şaban Kondi,
  • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadide Akbulut,
  • Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan,
  • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz,
  • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut Özdemir,
  • İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz,
  • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Kahraman,
  • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Güçlü,
  • Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan atandı.

TAN SAĞTÜRK'E YENİ GÖREV

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.

Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Ali Karagöz, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Emir Hasan Arslantaş atandı. Milli Savunma Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse oldu.

Kaynak: AA

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