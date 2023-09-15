Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Tan Sağtürk atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.
Milli Eğitim Bakanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Ali Karagöz, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Emir Hasan Arslantaş atandı. Milli Savunma Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse oldu.
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