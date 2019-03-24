Son Dakika Haberleri: Üst Klasman Gözlemci Semineri Sona Erdi

Üst Klasman Gözlemci Semineri Sona Erdi

1 saat önce

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de yapıldı.

Üst Klasman Gözlemci Semineri Sona Erdi, System.String[]
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri İstanbul Limak Eurasia Luxury Hotel'de yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından Üst Klasman Gözlemcilerine de anlatıldı.

VAR konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:44 Kaynak: İHA

Limak Holding, İstanbul, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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