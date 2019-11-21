Merkez Hakem Kurulu (MHK) üst klasman hakem, yardımcı hakem ve gözlemci semineri yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kartal'da bir otelde yapılan seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato katıldı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, başkan vekili Oğuz Sarvan ve PMİK Üyesi Ünsal Çimen, hakemlerle birebir görüşmeler gerçekleştirip, bireysel performansların artması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Seminerlerde, VAR müdahale çizgisi, oyuncuların sağlığı, ayağa basma ve sarı kart uygulaması ile videotest ve geri bildirimi mesajları öne çıktı.