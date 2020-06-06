Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.