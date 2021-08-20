Üye Girişi
Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı - Son Dakika

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı

20.08.2021 22:26
Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı, System.String[]

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler, 2'si gümüş 5'i bronz 7 madalya kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler, 2'si gümüş 5'i bronz 7 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'da gerçekleştirilen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Erkekler 60 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Hüseyin Babat, Rus rakibi Askhab Gaisuev'e mağlup olarak şampiyonada gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 38 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Rabia Eylül Duman da Rus rakibi Sofiia Maksiuta'ya yenildi ve şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

44 kiloda Rabia Yenigün, 48 kiloda Eda Nur İlhan, 51 kiloda Ruken Levent, 64 kiloda Sudenaz Tokgöz ve 70 kiloda Yonca Gül şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli Sporcu, Saraybosna, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı 22:27 Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi 22:15 A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor 21:39 Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor 21:05 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı 20:46 Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti 18:08 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig         
22:43
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik         
22:01
Trabzon Havalimanı'nda geçen yıl bakıma giren pist çatladı, tüm uçuşlar iptal Trabzon Havalimanı'nda geçen yıl bakıma giren pist çatladı, tüm uçuşlar iptal         
21:13
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı         
18:31
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı         
17:38
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 22:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement