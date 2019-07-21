Üst sınıfa ŞEGEM ile hazırlanıyorlar

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) 6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırma Yaz Kursu, devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde (ŞEGEM) 6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırma Yaz Kursu, devam ediyor.



ŞEGEM'de her yaz yapılan Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırılmış Yaz Kursu bu yıl da düzenleniyor. 17 Haziran da start alan ve 9 Ağustos'ta sona erecek kursta, 6 ve 7. sınıf öğrencileri fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler görüyor. 17 Haziran'da seviye tespit sınavı ile başlayan kurstan 250 öğrenci yararlanıyor. İki grup halinde, pazartesi -salı ile çarşamba ve perşembe günleri verilen kursta öğrenciler uzman eğitimci kadrosu eşliğinde bu yıl başlayacakları üst sınıfa hazırlık dersleri görüyor. Şehzadelerin eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri, kesintisiz olarak imkanlarımızın da üstünde eğitim öğretime destek verdik. Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Bu bağlamda da yaklaşık 3 tane sıfırdan okul yapabilecek bir bütçeyi, okullarımızın çevre düzenlemesi ve fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için harcadık. Eğitim öğretim kalitesinin arttırılması için çeşitli eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi de öğrencilerimize hem destek eğitimleri hem de sınavlara hazırlık kursları verdi. Bu yıl da 6. ve 7. sınıfa geçen 250 öğrencimiz destek eğitimleri kapsamında açtığımız Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırılmış Yaz Kursumuzdan yararlanıyor. 9 Ağustos'ta sona erecek kursta 6 ve 7. sınıfa başlayacak öğrenci kardeşlerimiz fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler görüyor" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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