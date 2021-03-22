Üst sıralarda yaşanan kayıplar, Trabzonspor'un iştahını kabarttı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında ilk 3'teki takımların puan kaybı yaşaması, 4'üncü sıradaki Trabzonspor'u iştahlandırdı.

Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçen Trabzonspor'da, gözler üst sıralara çevrildi. Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan Galatasaray'ın kaybetmesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları Spor Toto Süper Lig'de 55 puanla 4'üncü sırada yer alan bordo-mavililerin iştahını artırdı.