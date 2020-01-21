Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek'in tedavisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek'in tedavisi sürüyor - Son Dakika

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek'in tedavisi sürüyor

7 saat önce

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanede tedavi altına alındı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Başkan Böcek'in tedavisi sürüyor, System.String[]

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanede tedavi altına alındı. Böcek'i, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile ATSO Başkanı Davut Çetin ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Doktorlar tarafından tedavinin hastanede yapılması kararının ardından 3 gündür doktor kontrolü altında tutulan Böcek'i, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Akşam saatlerinde ya da yarın taburcu edileceği belirtilen Böcek'in, birkaç gün sonra görevinin başına döneceği öğrenildi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:30 Kaynak: İHA
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