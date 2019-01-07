Üst Üste 3'üncü Şampiyonluğu Yaşadılar
1 saat önce
Bilecik merkezde eğitim veren Edebali Ortaokulu bu sezonda 3'üncü defa futbolda il şampiyonu oldu.
Bilecik
merkezde eğitim veren Edebali Ortaokulu bu sezonda 3'üncü defa futbolda il şampiyonu oldu.
Bilecik'te her alanda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiren Edebali Ortaokulu, şampiyon olmaya devam ediyor. Futbol
takımın antrenörlüğünü yapan okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Seçkin Barut, bu başarının sırrının düzenli bir şekilde antrenman yapmak olduğu belirterek, "Okulumuzun futbol takımı 3 yıldır finalde güçlü rakiplerini yenerek şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Düzenli çalışmalarımızın karşılığını 3 senedir alıyoruz. Öğrencilerimizi ve mücadele eden bütün takımları tebrik ediyorum. Başarılara doymayan okulumuzu kutluyor ve il dışındaki maçlarda da öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
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