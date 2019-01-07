Son Dakika Haberleri: Üst Üste 3'üncü Şampiyonluğu Yaşadılar

Üst Üste 3'üncü Şampiyonluğu Yaşadılar

1 saat önce

Bilecik merkezde eğitim veren Edebali Ortaokulu bu sezonda 3'üncü defa futbolda il şampiyonu oldu.

Üst Üste 3'üncü Şampiyonluğu Yaşadılar, System.String[]
Bilecik merkezde eğitim veren Edebali Ortaokulu bu sezonda 3'üncü defa futbolda il şampiyonu oldu.

Bilecik'te her alanda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettiren Edebali Ortaokulu, şampiyon olmaya devam ediyor. Futbol takımın antrenörlüğünü yapan okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Seçkin Barut, bu başarının sırrının düzenli bir şekilde antrenman yapmak olduğu belirterek, "Okulumuzun futbol takımı 3 yıldır finalde güçlü rakiplerini yenerek şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Düzenli çalışmalarımızın karşılığını 3 senedir alıyoruz. Öğrencilerimizi ve mücadele eden bütün takımları tebrik ediyorum. Başarılara doymayan okulumuzu kutluyor ve il dışındaki maçlarda da öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Futbol, Bilecik, Yaşam
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