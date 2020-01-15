Üst üste 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmıyorlar - Son Dakika
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Üst üste 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmıyorlar

6 saat önce

Bilecik Yıldız Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu, rakibinin final maçında penaltılarla yenen Edebali Ortaokulu oldu.

Üst üste 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmıyorlar, System.String[]

Bilecik Yıldız Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu, rakibinin final maçında penaltılarla yenen Edebali Ortaokulu oldu.


Bilecik ve Bozüyük grupları olarak adlandırılan 2 grupta toplamda 7 takımın mücadele ettiği Bilecik Yıldız Erkekler Futbol Turnuvasının şampiyonu final maçında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu penaltı atışları sonrası 7-6 yenen Edebali Ortaokulu bu turnuvanın üst üste 4 yıl şampiyonunu elde etti.


Bilecik grubunda yer alan Edebali Ortaokulu final müsabakası gelene gelen grupta Murat Hüdavendigar Ortaokulunun 5-0, Osmangazi Ortaokulu 3-0 ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu ile 3- berabere kaldı Penaltı atışları sonrası rakibini 5-4 yenilen Edebali Ortaokulu gruplardan ikinci olarak çıktı. Yarı final maçında Bozüyük grubunu lider biterin Pazaryeri Atatürk Ortaokulu 4-1 yenen Edebali Ortaokulu finale yükseldi. Finaldeki rakibi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu Bilecik grubu lider bitirerek, yarı finalde Bozüyük grubu ikincisi Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu 5-0 yendi. Bilecik Sentetik Sahada oynanan final müsabakası sonrası şampiyon olan takımın kupa ve madalyalarını Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut taktım etti. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni ve takım antrenörü Seçkin Barut'u da tebrik eden Karabulut, başarıların devamını diledi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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