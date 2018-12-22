Üst Üste Kaç Tepsiyi Kırabilirsin? - Güç Denemesi
4 saat önce
Yeni bir güç denemesi ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız tepsileri üst üste koyup kırmaya çalışıyor.
Yeni bir güç denemesi ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız tepsileri üst üste koyup kırmaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:12 Kaynak: Youtube
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