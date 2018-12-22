Üst Üste Kaç Tepsiyi Kırabilirsin? - Güç Denemesi

Yeni bir güç denemesi ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız tepsileri üst üste koyup kırmaya çalışıyor.

Yeni bir güç denemesi ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız tepsileri üst üste koyup kırmaya çalışıyor.

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