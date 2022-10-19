ÜST ÜSTE KUNDAKLAMA YAPAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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ÜST ÜSTE KUNDAKLAMA YAPAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

19.10.2022 08:06

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre husumetli olduğu bir kişinin hafif ticari aracını kundaklayan şüpheli, polisten kaçarken bir odun satış yerini de yakmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre husumetli olduğu bir kişinin hafif ticari aracını kundaklayan şüpheli, polisten kaçarken bir odun satış yerini de yakmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin kundakladığı otomobilde çıkan yangın, başka bir iş yerine de sıçrarken, şüphelinin polisten kaçarken yakmaya çalıştığı odun satışı yapılan iş yerinde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç.(38) husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin hafif ticare aracını park halinde olduğu sırada kundakladı. A.Ç. olay yerinden kaçarken, yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hafif ticari araçta çıkan yangın, yakınında bulunan bir iş yerine sıçradı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda hafif ticari araçta ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü. Polis ekipleri, olayı gören vatandaşların ifadesine başvurdu. Eşgal bilgisini alan polis koordineli bir çalışma sürdürerek bölgeyi ablukaya aldı. BAŞKA BİR YERİ KUNDAKLAYAMA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan, A.Ç.'yi yakalamak için çalışma sürdüren Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurları, 642 sokakta bir kişiyi gördü. Durumdan şüphelenen bir polis memuru araçtan inerek yaya bir şekilde, sokağın diğer tarafına geçti. Diğer polis memuru da polis otosuyla sokağa girdi. Polisi gören A.Ç., yakınında bulunan odun satış yerini kundaklamaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç. suçüstü yakalandı. İş yerindeki yangın polis memurlarının müdahalesi ile söndürüldü. Gözaltına alınan A.Ç. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin kundaklama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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İzmir haber... İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı İzmir haber... İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı İzmir haber: İzmir'de araç kundaklayan kişi iş yerini yakmaya çalışırken yakalandı İzmir haber: İzmir'de araç kundaklayan kişi iş yerini yakmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜST ÜSTE KUNDAKLAMA YAPAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜST ÜSTE KUNDAKLAMA YAPAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika
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