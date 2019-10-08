Son Dakika Haberleri: Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı

Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı

10 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ege Mahallesi Dursun Akçam Sokak'ta meydana geldi. Kuveyt uyruklu Saleh Alqaffas yönetimindeki 09 AAE 770 otomobil yokuştan indiği sırada iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü Alqaffas ile yanında ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kuşadası, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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