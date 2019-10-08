Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Ege
Mahallesi Dursun Akçam
Sokak'ta meydana geldi. Kuveyt
uyruklu Saleh Alqaffas yönetimindeki 09 AAE 770 otomobil yokuştan indiği sırada iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü Alqaffas ile yanında ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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