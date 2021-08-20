USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş bulmakta zorluk çeken gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi'ndeki eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen istihdam odaklı projede usta adaylarına eğitimler Üniversitelerimizin alanında uzman eğitmenleri tarafından veriliyor. Proje ile "Ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım." diyen usta ellerin yetişerek iş gücüne katılmaları sağlanacak.

NİTELİKLİ ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu USTAM projesinde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını gidermek amacıyla ; Satış ve Satış Gücü Eğitim Programı, IT Uzmanlığı Eğitim Programı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programı, Bilgisayar Destekli Tasarım-Üretim Eğitim Programı, AR-GE Eğitim Programı ve Otomotiv Montajcısı gibi eğitim programlarına başlarken kurs programlarının sayısı ve çeşitliliği artarak devam ediyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER EĞİTİM VERİYOR

Mesleki yatkınlık sınavları ile kurs programlarına alınan USTA adayları Kocaeli Üniversitesi'ne ait atölyeler ve Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezlerinde eğitimlere başladılar. Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, USTA adaylarının da derslere katılımıyla oldukça keyifli geçiyor.

USTA ADAYLARI EĞİTİMLERDEN ÇOK MENMUN

USTAM projesine katılan kursiyerler bu proje sayesinde kendilerini geliştirme imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdiler. IT Uzmanlığı eğitim programına katılan, Emir Eriş Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek, " Üniversitede gördüğüm eğitimleri desteklemek için buraya geliyorum. Burada hiç bilmediğim konularda temel bilgi sahibi oldum." diyerek artık kendi başına yazılım programı hazırlayabildiğini ifade etti. Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan Soner Sönmez ise Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade ederek "USTAM projesi sayesinde aldığım eğitimlerle kendime bir temel oluşturdum. Bize bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim, eğitimcilerimiz çok iyi, aldığımız sertifikalarla daha rahat iş bulabileceğimize inanıyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti. Sınıf öğretmenliği mezunu Hilal Akkaya ise USTAM Projesi ile yazılım öğrenerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

YAZILIM VE IT UZMANLIGI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan USTA adayları 402 saatlik eğitim alarak; yazılım teknolojisi, veri tabanları ve sol dilleri, veri yapıları, yazılım geliştirme teknikleri, programlama dilleri, nesne yönelimli dilleri, web programlama, mobil uygulama geliştirme modüllerinde eğitim alıyor. IT uzmanlığı eğitim programına katılan USTA adayları ise bilgisayar yazılımı ve algoritmalar, programlama temelleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği, bulut bilişim sistemleri, ağ güvenliği, WEB programlama, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri gibi eğitimler alıyor.

AİDİYET DUYGUSU AŞILANIYOR

USTAM projesinde ayrıca USTA adaylarına teknik eğitimlerin yanı sıra iş ve meslek ahlakı, kurumsal aidiyet, inovasyon, proje yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile bilgisayar donanımı gibi eğitimler de verilerek adayların teknik becerilerinin yanı sıra diğer becerilerinin gelişmesi destekleniyor. "Kurumsal aidiyet" konusunun eğitimlerde yer alması sektör temsilcilerini de çok mutlu etti.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

İşletmelerin üye olarak personel ihtiyaçlarını bildirebildiği ve kendi ihtiyaçlarına göre personel eğitim taleplerinde bulunabildiği www.ustamkocaeli.com adresinde yer alan CRM sistemi işsizlerle işletmeleri buluşturuyor.