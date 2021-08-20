Üye Girişi
USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor

20.08.2021 09:49
USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor, System.String[]

USTAM Projesinde usta adaylarının eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş bulmakta zorluk çeken gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayacak olan USTAM Kocaeli Projesi'ndeki eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen istihdam odaklı projede usta adaylarına eğitimler Üniversitelerimizin alanında uzman eğitmenleri tarafından veriliyor. Proje ile "Ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım." diyen usta ellerin yetişerek iş gücüne katılmaları sağlanacak.

NİTELİKLİ ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu USTAM projesinde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını gidermek amacıyla ; Satış ve Satış Gücü Eğitim Programı, IT Uzmanlığı Eğitim Programı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programı, Bilgisayar Destekli Tasarım-Üretim Eğitim Programı, AR-GE Eğitim Programı ve Otomotiv Montajcısı gibi eğitim programlarına başlarken kurs programlarının sayısı ve çeşitliliği artarak devam ediyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER EĞİTİM VERİYOR

Mesleki yatkınlık sınavları ile kurs programlarına alınan USTA adayları Kocaeli Üniversitesi'ne ait atölyeler ve Büyükşehir Belediyesine ait kurs merkezlerinde eğitimlere başladılar. Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, USTA adaylarının da derslere katılımıyla oldukça keyifli geçiyor.

USTA ADAYLARI EĞİTİMLERDEN ÇOK MENMUN

USTAM projesine katılan kursiyerler bu proje sayesinde kendilerini geliştirme imkânı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdiler. IT Uzmanlığı eğitim programına katılan, Emir Eriş Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek, " Üniversitede gördüğüm eğitimleri desteklemek için buraya geliyorum. Burada hiç bilmediğim konularda temel bilgi sahibi oldum." diyerek artık kendi başına yazılım programı hazırlayabildiğini ifade etti. Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan Soner Sönmez ise Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade ederek "USTAM projesi sayesinde aldığım eğitimlerle kendime bir temel oluşturdum. Bize bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim, eğitimcilerimiz çok iyi, aldığımız sertifikalarla daha rahat iş bulabileceğimize inanıyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti. Sınıf öğretmenliği mezunu Hilal Akkaya ise USTAM Projesi ile yazılım öğrenerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

YAZILIM VE IT UZMANLIGI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programına katılan USTA adayları 402 saatlik eğitim alarak; yazılım teknolojisi, veri tabanları ve sol dilleri, veri yapıları, yazılım geliştirme teknikleri, programlama dilleri, nesne yönelimli dilleri, web programlama, mobil uygulama geliştirme modüllerinde eğitim alıyor. IT uzmanlığı eğitim programına katılan USTA adayları ise bilgisayar yazılımı ve algoritmalar, programlama temelleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği, bulut bilişim sistemleri, ağ güvenliği, WEB programlama, işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri gibi eğitimler alıyor.

AİDİYET DUYGUSU AŞILANIYOR

USTAM projesinde ayrıca USTA adaylarına teknik eğitimlerin yanı sıra iş ve meslek ahlakı, kurumsal aidiyet, inovasyon, proje yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile bilgisayar donanımı gibi eğitimler de verilerek adayların teknik becerilerinin yanı sıra diğer becerilerinin gelişmesi destekleniyor. "Kurumsal aidiyet" konusunun eğitimlerde yer alması sektör temsilcilerini de çok mutlu etti.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

İşletmelerin üye olarak personel ihtiyaçlarını bildirebildiği ve kendi ihtiyaçlarına göre personel eğitim taleplerinde bulunabildiği www.ustamkocaeli.com adresinde yer alan CRM sistemi işsizlerle işletmeleri buluşturuyor.

USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi 10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı 08:43 Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
10:50 İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı İzmir'de Taliban'ı protesto etmek için toplanan kadınlar giydikleri temsili çarşafları çıkarıp yerlere attı         
10:50
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 11:07:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: USTA adaylarının eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement