Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta , "Adil bir seçim ve rekabet olmadı. Ancak seçmenin tercihine saygı duymak durumdayız. Milletvekili olarak Samsun halkına hizmetimize devam edeceğiz" dedi.Usta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaptığı değerlendirmede seçim sürecinde elinden geleni yaptığını, sorumluluktan kaçmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi. Bağımsız aday olarak seçime girdiğini hatırlatan Usta, "Bunun çok fazla üzerinde vurgu yapılınca vatandaşlarımızın bazıları bize oy verdiğini sanarak Bağımsız Türkiye Partisi 'ne oy verdi. Bağımsız Türkiye Partisi Samsun'da hayatında görmediği oranda oy aldı. Merkezi Trabzon 'da olan bu parti orada 2 bin oy alırken Samsun'da 13 bin oy aldı. Analiz açısından bu oyları bizim tarafımıza yazmamız gerekiyor. Yaklaşık 22 bin 500 oyumuz haksız bir şekilde iptal edilmiştir. Bunları da üzerine koyduğumuzda bizim oyumuz 203 bin 500 dür. Yani her 4 Samsunludan bir tanesi bu seçimde bize net bir şekilde destek vermiştir. Bu bir başarıdır. Biz bu seçime kazanmak için girdik. Yapılan anketlerde de önde olduğumuz görünüyordu. Türkiye'de bugüne kadar bir bağımsız adayın aldığı en yüksek oyu aldık" diye konuştu. Mustafa Demir 'i takip edeceğiz"Seçim sonuçlarının Samsun için hayırlı olmasını dileyen Usta, "Adil bir seçim ve rekabet olmadı. Ancak seçmenin tercihine saygı duymak durumdayız. Milletvekili olarak Samsun halkına hizmetimize devam edeceğiz. TBMM'de Samsun'un sesi olacağız. Tabii, bundan sonra Mustafa Demir'i takip edeceğiz. Yardım isterse yardım edeceğiz. Yapılan her işin, alınan her kararın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.Seçim sürecinde kendisi için söylenen "proje aday" söylemini de değerlendiren Usta, seçimin proje adayının Hayati Tekin olduğunu da sözlerine ekledi.