Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü

21.05.2021 10:28

Adana'da ikamet eden ve adını dağlara yazdırıp meşhur yemekleriyle bilinen usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yakalanmıştı. Keleş'in, virüse yenik düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Genç yaşlarda lokantada bulaşık yıkayarak başladığı aşçılık mesleğini geliştirip memleketi Amasya'da uzun yıllar restoran işleten 5 çocuk babası Ali Kaya Keleş, ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısı gibi adını devasa harflerle şehre hakim kayalıklarda yazdırmıştı.

Adını dağlara yazdıran usta aşçı Ali Kaya Keleş, virüse yenik düştü

ADI HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Meşhur yemekleri ve "Amasya'nın sağı kaya, solu kaya, ortasında Ali Kaya" sloganıyla tanınıp il dışından da çok sayıda müşterisi bulunan Keleş'in adı şehrin dört bir yanından gece-gündüz görülerek adeta hafızalara kazınmıştı.

Adını dağlara yazdıran usta aşçı Ali Kaya Keleş, virüse yenik düştü

PERSONELİNE MESLEĞİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETİYORDU

Mesleğini ömrünün son günlerine kadar severek yapan Keleş, iş yerine günün erken saatlerinde gelip çorbaları pişirerek personeline mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Amasya, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman

Son Dakika Haberleri
10:57 Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü         
10:55
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar         
10:12
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında kim var? Tüm oklar Kanada'yı gösteriyor Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında kim var? Tüm oklar Kanada'yı gösteriyor         
10:08
Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum         
09:50
17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi         
09:39
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş         
09:23
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 11:00:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement