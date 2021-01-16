Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti - Son Dakika

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

16.01.2021 13:59
Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti, System.String[]

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden usta besteci ve eğitmen Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden usta besteci ve eğitmen Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri olan Muammer Sun 88 yaşındaydı.

DOSTLARI YASTA

Muammer Sun'un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Başta Fazıl Say olmak üzere ünlü isimler üzüntülerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

FAZIL SAY

Bugün günlerden hüzün. Türkiye'nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız

GÜLSİN ONAY

Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz..

Acımız  büyük..

Mekanı cennet olsun..

Allah rahmet eylesin..

Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti..

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız.

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932 yılında Ankara'da doğdu. 1947'de Askeri Muzıka Okuluna, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi; Ahmet Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun'un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı. Özel olarak da Kemal İlerici ile Türk Musikişi Makamları ve Armonisi konularında çalıştı. Saygun'un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nden pekiyi derece ile mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümünde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu. 1971'de TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT'nin gerçekleştirmesini sağladı.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı. Bütün Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik bölümü'nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye'de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.

Sun, 1967 ve 69'da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu.

Çok önemli bir müzik adamı olan Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak çok büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de yapmıştır.

Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti

Muammer Sun, Türkiye, Ankara, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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