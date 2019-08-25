Son Dakika Haberleri: Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi
Son Dakika Spor Haber

Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi

43 dakika önce

Hollanda'da düzenlenen Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Hollanda'da düzenlenen Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi milli biniciler Ömer Karaevli ve Efe Siyahi temsil etti.

Finale kalan Ömer Karaevli, "Cheston de la Pomme d'Or Z" isimli atıyla 23. oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ömer Karaevli, 'Cheston de la Pomme d'Or Z' isimli atıyla Avrupa'nın en iyi 25 binicisi arasına girerek yarışmanın finalini 23. sırada tamamladı. Ülkemiz binicilik tarihinde bir ilke daha imza attı." denildi.

Şampiyonada altın madalyayı "Clooney 51" isimli atıyla İsviçreli Martin Fuchs kazandı.

İngiltere'den Ben Maher, "Explosion W" adlı atıyla ikinciliği, Belçikalı Jos Verlooy ise "Igor" isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

Hollanda, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı! ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:07:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]