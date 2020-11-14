Usta: "Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir" - Son Dakika

Usta: "Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir"

14.11.2020 15:37
Usta:

AK Parti Karaman İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Abidin Çağlayan yeniden seçilirken, kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da video konferans sistemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Sait Kayan ve Karaman Milletvekili Recep Şeker ile ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Abidin Çağlayan, "AK Partimiz 19 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuruldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla tanınan siyaset yolunda 3 Kasım 2002'de iktidara gelerek reformları ve seçim başarılarıyla dolu 19 yılı geride bıraktık. Ülkemiz 18 yıl önce 3 Kasım 2002'de çok kritik bir seçim yaparak demokrasiden ekonomiye her alanda tarihi önemle değişim sürecine girdi. 3 Kasım 2002'de ortaya çıkan sonuç sadece AK Parti'nin bir başarısı değil aynı zamanda aziz milletimizin siyasete, yönetime el koyması kötü gidişe dur demesidir" diye konuştu.

"Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da yaptığı konuşmada, "Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir. Neden AK Parti'de ve Türkiye'de derseniz; Çünkü AK Parti iktidara geldiği günden itibaren bir mücadelenin içerisine girdi. Bizim dünyanın sadece bir kesiminin refahı ve mutluluğu için kurulmuş düzenli bir mücadelemiz var. Bizim derdimiz var. Bizim hedeflerimiz var. Biz bütün Türkiye ve bütün Dünya mazlumları için umut olmuş bir partiyiz. O yüzden AK Parti'yi sadece bir siyasi parti olarak görmek onu küçümsemektir. O yüzden AK Parti sadece Türkiye ile sınırlamak yine onu küçümsemektir. AK Parti bu dünyanın umudu olmuş lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bütün dünyaya umut sağlayan barış getiren huzur getiren bir dava arkadaşı ve bir aile olmuştur artık. Bütün dünyayı kucaklayan bir aile haline gelmiştir. Bizler bu sorumluluğu ve vebali bu görevi unutmamalıyız. Bu ülkenin geleceği mazlumların geleceği için çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamalıyız" dedi.

Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da video konferans sistemiyle bağlanarak bir konuşma yaptı. - KARAMAN

Usta: Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir
Usta: Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir
Usta: Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir
Usta: Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir
Usta: Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Karaman, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Usta: 'Bütün dünyanın gözü AK Parti'de ve Türkiye'dedir' - Son Dakika


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