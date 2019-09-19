Son Dakika Haberleri: Usta çevirmen Şipal hayatını kaybetti
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Usta çevirmen Şipal hayatını kaybetti

1 saat önce

Yaklaşık 10 gündür Bakırköy'deki bir özel hastanede tedavi gören Şipal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam 22.00 sularında yaşamını yitirdi.

Usta çevirmen Şipal hayatını kaybetti, System.String[]

Yaklaşık 10 gündür Bakırköy'deki bir özel hastanede tedavi gören Şipal, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam 22.00 sularında yaşamını yitirdi.


Çağdaş Alman edebiyatından yaptığı önemli çevirilerle tanınan Şipal, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Şipal'in cenazesi, ikindi vakti Adana Yüreğir'deki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.


Kamuran Şipal kimdir?


Adana'da 24 Eylül 1926'da dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Kamuran Şipal, İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Şipal, Almanya'da ihtisas çalışması yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesinde Almanca okutmanlığı görevini üstlenirken eserleri 1949 yılından itibaren dergilerde yayınlamaya başladı.


"Beyhan", "Elbiseciler Çarşısı", "Büyük Yolculuk", "Buhurumeryem", "Köpek İstasyonu" adlı öykülerinin yanı sıra "Demir Köprü", "Sırrımsın Sırdaşımsın" ve "Dua Çiçeği" romanlarına imza atan Şipal, eserleriyle birçok ödüle layık görüldü.

İstanbul, Bakırköy, Adana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 
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