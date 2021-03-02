Usta flüt sanatçısı Bülent Evcil İtalya'nın ünlü 'Falaut' dergisinin kapağında yer aldı

Dünyanın önde gelen flüt virtüözlerinden biri olarak gösterilen Evcil ile röportajın yer aldığı dergide, sanatçının Brezilya, ABD, İtalya gibi farklı ülkelerdeki konserlerine işaret edilerek, aldığı ödüllere ve başarısına ilişkin bilgiler verildi.

Brezilya Sao Paulo Devlet Senfoni Orkestrası ile 3 konser veren ve 3 CD kaydı olan, İtalyan Uluslararası Senfoni Orkestrası ile 7 ülkeyi kapsayan Uzak Doğu turnesi gerçekleştiren, Türkiye'de de pek çok albüm çalışması yapan İDSO'nun birinci flütçüsü Evcil, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarını sınıf atlayarak bitirdiğini, bir yarışmada ödül kazanarak yurt dışında okuma hakkı elde ettiğini belirten Evcil, bu dönemde yurt dışında uluslararası sanat dergilerinin, sanat dünyası için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyledi.

Öğrencilik yıllarında, uluslararası alanda çok başarılı sanatçıların bu dergilerin kapaklarında yer aldığını gördüğünü, röportajlarını takip ettiğini anlatan Evcil, "20'li yaşlarda hayallere sebep oluyordu dünyaca ünlü sanatçıların başarıları. Bir gün acaba böyle uluslararası dergilerde, bir Türk sanatçı olarak en azından içinde yer alabilir miyim, başarılarım orada yazılır mı diye düşünür, hayal ederdim. Aslında şimdi baktığım zaman böyle bir şeyin gerçekleşmiş olduğunu görüyorum." dedi.

"Gençlere ilham ve rehber olmak adına önemli"

Amerika'da basılan ve binlerce abonesi olan "Flute Talk" dergisinin 4 yıl önce kapağında yer aldığını ifade eden Evcil, Amerika'da her yıl yaz aylarında düzenlenen flüt festivaline katılan 10 binin üzerinde kişinin bu dergiyi incelediğini ve sanatçıları öğrenme şansı bulduğunu kaydetti.

Evcil, "4 yıl aradan sonra İtalya'nın Falaut dergisinde, önemli bir röportajımla yer aldım. Mutluyum, burada hem nasıl yetiştiğimi, memleketimizde nasıl bir eğitimin olduğunu anlatma şansım oldu hem de uluslararası okullarda okuduğum zaman nasıl yetiştiğimi başarılarımla birlikte anlatmak, gençlere ilham ve rehber olmak adına önemli." diye konuştu.

Evcil, Kovid-19 salgını sürecinde yoğun çalışan sanatçıların kendine dönme, kendini dinleme şansı olduğunu, bu dönemde son 6 yıldır neler yapıp yapmadığını düşündüğünü ve yeni projeler üzerine çalışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Türk flüt konçertolarından albüm yapacak

Duayen piyanist Fazıl Say ile dostlukları olduğunu belirten Evcil, Say'ın kendisi için flüt besteleri yazdığını, bunları repertuvara eklediğini, kayıt altına almak için de çaba içerisinde bulunduğunu söyledi.

Bülent Evcil, şunları kaydetti: "Türk flüt konçertolarını araştırdım, flüt konçertolarından uzun süredir piyasada olmayan, çalınmayanlarını buldum ve onları kayıt altına almak için çalışmaya girdim. Dünyaca ünlü besteci Kamran İnce'den flüt eseri bestelemesini istedim ve bu aralar bestelediği konçertoyu çalışıyorum. Ayrıca online olarak Kovid-19 döneminde 100'e yakın söyleşi ve konserlerde yer aldım. Evde de olsam, flütün geniş kitleler tarafından da sevilen, dinlenen bir enstrüman olduğunu kanıtlamak ve sevdirmek için çabalarımı bu dönemde de devam ettirdim."

"Dostum Fazıl Say'ın eserleri buram buram memleket kokuyor"

TRT World Forum 2020'da Fazıl Say'ın 3 bölümlük solo flüt sonatının 2. bölümünü ilk kez seslendirdiğini, mini konser kaydının internet üzerinden kısa sürede çok kez dinlendiğini dile getiren Evcil, "Bu eserin tamamını kayıt altına almak ve dünyanın her yerinde çalmak istiyorum. Bu toprağın, bu memleketin renklerini, toprağın kokusunu, dağlarının kokusunu yansıtan birer eser. Dostum Fazıl Say'ın eserleri hakikaten buram buram memleket kokuyor. TRT'de ilk icramdan sonra dijital mecralarda yayımlanmaya devam etti ve 130 binin üstünde dinlendi kısa sürede." dedi.

Dünyada pek çok orkestrayla çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Evcil, şu ifadeleri kullandı: "Her orkestra Brahms'ın veya Beethoven'ın eserlerini çalar ama hepsinin kendine özgü bir çalışma ve çalma şekli vardır. Orkestralar kendi içinde gelişebilir, iyi şefler, iyi solistler, iyi sponsorlarla desteklendiği, çok iyi sanatçıları da kadrosuna kattığı zaman güçlenir. Dünyanın çok iyi orkestraları, ülkeleri tarafından çok iyi desteklenen orkestralar olmuşlardır."

Yeni neslin çok donanımlı yetiştiğini söyleyen Evcil, konservatuvar mezunu, üretken ve çalışkan bu neslin istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Evcil, "CSO, uzun zaman sonra yakın zamanda kadro alabildi. CSO'da işlerine başlayan gençler pırıl pırıl, pek çoğu da Avrupa'daydı. Temennim diğer devlet orkestralarına da bu şansın tanınması. Sanata destek veren devlet kadrolarının, dışarıya göç etmek zorunda kalan genç sanatçılara açılmasını canı gönülden diliyorum." diye konuştu.

Bülent Evcil, Türkiye'de canla başla çalışan orkestra sanatçılarının, desteğe her zaman ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Yılmadan çalışmak çok önemli"

En büyük hedeflerinden birisinin de memlekette flütün popülerliğini artırmak olduğunu anlatan Evcil, "Dünyadaki en iyi flütçülerle aynı standartta çalarak, bir Türk flütçüsünün başarılı olabileceğini göstermek istedim. Benim hayat çizgimdeki sanatsal düşüncem bu." dedi.

Profesyonel flütçü olmak için fiziksel yatkınlığın yanı sıra iyi bir kulak ve müzikal yetenek gerektiğini vurgulayan Evcil, müzisyenlerin başarısında konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti.

Sanatçı Evcil, şöyle devam etti: "Doğru hocalar ile yetenek ve çalışma birleşirse iyi bir profesyonel flütçü olmamak için hiçbir sebep yok. Tabii ki sanatçıların kendilerine yatırım yapması gerekiyor. Yılmadan çalışmak çok önemli. Maddi olarak çok getirisi olmayan ama manevi olarak hiçbir maddiyatla kıyaslanmayacak, çok mutluluk verici, çok güzel bir mesleğe sahibim. Sabah orkestra çalmaya gittiğim zaman dünyanın en mutlu insanı olduğumu hissediyorum. Maddi olarak güçlü meslekler olabilir ama dünyada çok mutsuz olarak gidip çalışan o kadar çok insan var ki, o kitleye göre çok mutlu bir azınlıkta yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatımda bir sabah hatırlamıyorum ki mesleğimi yapmaya giderken mutsuz hissettiğimi. Bu işi yapmak isteyen insanların bu duygularla da yoğrulması gerekiyor."

"Flüt camiasında tanınırlık mutluluk getirdi ama hırs yapmadım"

Flütte çalışma ve yetenek bir araya geldiğinde güzel sonuçların ortaya çıktığına değinen Evcil, şunları kaydetti:

"Şarkı söylemenin de iyi bir flütçü olmak için çok iyi bir öge olduğunu söylemek isterim. İyi bir flütçü olmak için şans, doğru zaman, doğru yerde doğru kişilerin referans olması da önemli. Müzik bana hep iyi geldi ve beni hep yukarı taşıdı. İstanbul Devlet Konservatuvarında okurken İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasını izlemeye giderdim, benim için en büyük hayal burada flüt çalmaktı. Dünyaca ünlü flütçü Sir James Galway'e ulaşmamın ve onun önümü açtığı etkilerin doğrultusunda, yeteneklerimin çalışarak daha ilerlediğini, bu ilerleyen yeteneklerde de konserlerde daha başarılı çaldığımı fark ettim. Flüt camiasında tanınırlık mutluluk getirdi ama hırs yapmadım. Hayallerimin peşinden koştum, kıskançlık hiç duymadan çalıştım. Her zaman benden daha iyi çalan insanları gördüğümde imrenme, iyi çalışını nasıl yapabilirim diye ondan öğrenme yoluna gittim. Gençlere hırs yapmadan, kendilerini aşmak için çalışmalarını öneririm."