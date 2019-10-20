Son Dakika Haberleri: Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı

1 saat önce

Türk fotoğraf sanatının duayen ismi, usta foto muhabiri Ara Güler için vefatının 1. yılında Şişli Ermeni Mezarlığındaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Usta foto muhabiri Ara Güler mezarı başında anıldı, System.String[]

Türk fotoğraf sanatının duayen ismi, usta foto muhabiri Ara Güler için vefatının 1. yılında Şişli Ermeni Mezarlığındaki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine Güler'in asistanı Fatih Aslan ile manevi kızları Ebru ve İpek Aslan, gazeteci-yazar ve belgeselci Nebil Özgentürk, fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Coşkun Aral, sunucu Osman Tan ile sevenleri katıldı.

Törende, sanatçının mezarına karanfil bırakan dostları ve sevenleri, Güler'e olan özlem ve sevgilerini dile getirdi. İlahilerin söylenmesiyle başlayan anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.

Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa, Ara Güler hayrına acı badem kurabiyesi dağıtıldı.

Güler'in 20 yıllık asistanı Fatih Aslan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güler'in çok mutlu, insana değer veren, hayatta var olan her şeyi insanla özdeşleştiren biri olduğunu söyledi.

Ara Güler'in her zaman söylediği çok önemli bir söz olduğunu anımsatan Aslan, "Ben insansız fotoğrafı çekmem. Bir şeyi çekeceksen insan olmadan çekme, insan varsa anlam vardır, insan varsa o fotoğraflarda yaşanmışlık vardı derdi. Ara Güler'in tüm fotoğraflarının bir hikayesi vardır. Onun karelerinde Anadolu gerçeği vardır. Tüm fotoğraflarında hüzün, mutluluk, sevinç, fakirlik var. Onun fotoğraflarında insan hikayeleri var." diye konuştu.

Aslan, zamanın nasıl gelip geçtiğine insanın inanamadığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Ara Güler'i tanımak, Ara Güler ile iş yapmak ondan bir şeyler öğrenmek insana o kadar keyif veriyordu ki; onunla birlikte çalıştığım için çok mutlu ve gururluyum. Ara Güler aramızdan ayrılalı bir yıl oldu ve hayatımızda öyle derin izler bıraktı ki. Bu izler aslında hem keyifli hem de hüzünlü izler. O yüzden onunla çalıştığım için çok mutluyum. Ara Güler bizlere çok büyük eserler bıraktı. Onun eserlerini tanıtmak ve onun hatırasını yaşatmak için mücadele edeceğim."

Ara Güler, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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