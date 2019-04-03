Usta Görevi Sargın'dan Teslim Aldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde millet ittifakı adayı İYİ Partili Kenan Karakaş karşısında yüzde 50.80 oy alarak İznik Belediye Başkanı Seçilen Kağan Mehmet Usta bugün mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mutlu Özkaya'dan aldı.

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde millet ittifakı adayı İYİ Partili Kenan Karakaş karşısında yüzde 50.80 oy alarak İznik Belediye Başkanı Seçilen Kağan Mehmet Usta bugün mazbatasını Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mutlu Özkaya'dan aldı.



Törende kısa bir konuşma yapan Özkaya, "Ben de Alanyalıyım. İznik ve Alanya şu anda Unesco dünya geçici miras listesinde. Başkanımız inşallah kalıcı listeye girmeyi dahil edecektir. İznik'i güzel yerlere taşımasını dileyorum" diyerek başarılar diledi.



Mazbatasını Hakim Mutlu Özkaya'dan alan Usta, "Öncelikle Allah'a hamd ediyorum, bu kutlu şehri, bu kutlu görevi bize nasip ettiği için. Gerek bize oy veren veya vermeyen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum" dedi.



Usta daha sonra meclis üyeleri ile birlikte belediye binasına geçti. Usta, belediye başkanlığı makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Osman Sargın'dan görevi teslim aldı. Sargın, "Dedikodu sezonunu kapattık. Artık birlik beraberlik ve hizmet zamanı. Birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Her şeyin başı sevgidir. Belediye başkanlığın başı da sevgi ve merhamettir" dedi. Belediye mührünü alan Usta, "Tevazu, gayret ve samimiyet ile görevimizi yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Kağan Mehmet Usta başkanlığında yönetilecek belediye meclisi 16 kişiden oluştu. Cumhur ittifakı Başkan Usta ile birlikte 10 üye olurken, millet ittifakı 6 kişiden oluştu. Usta, rakibine 1462 oy fark atarak, 15102 oyla seçimi kazandı. - BURSA

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