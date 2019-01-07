Usta Heykeltıraş Rahmi Aksungur'un Kişisel Sergisi Evin Sanat Galerisi'nde

Rahmi Aksungur, sergilerinde heykel – mekan ilişkisi kurduğu yerleştirmelerinin ortaya çıkardığı fiziksel ve tinsel etkilerle yeni deneyim alanları yaratıyor. Mekan, kütle ve biçimin ilişkisine önem veren Aksungur'un heykellerinde sıkça rastladığımız ızgara formundaki boşluklar kütleye transparanlık katarken, heykelin mekan ile olan iletişimini güçlendirir. Yapıtların bir çoğunun ortak noktası gündelik hayattan nesneler olmasıdır. Levent Çalıkoğlu'nun dediği gibi, "...Bilinçaltından gelen mitos ile şimdi, şu an karşılaşabilme ihtimaline sahip olduğumuz gündelik nesneler ve canlı varlıklar, yeni bir görsel alfabe oluşturuyor onun sanatında...". İzleyici, sanatçının yeni sergisi için ürettiği yapıtlarında, bir süredir üzerinde yoğunlaştığı hayvan figürleri ile karşılaşacak.

Evin Sanat Galerisi'ndeki son kişisel sergisini 2015 yılında izleyici ile buluşturan sanatçı, ardından da 2016 yılında Elgiz Müzesi'nde ''EU 48/6/N'' isimli çoğunluğu özel koleksiyonlardan oluşan kapsamlı sergisini açmıştı. Heykel sanatına kattığı özgün üslubuyla tanınan Rahmi Aksungur'un beklenen kişisel sergisi 8 Ocak 2019 - 9 Şubat 2019 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluşacak.