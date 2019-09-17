Usta ile operatörün kavgası cinayetle bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde inşaat ustası ile kepçe operatörü olduğu öğrenilen iki kişinin kavgası cinayetle bitti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, olaydan sonra gözaltına alınan cinayet şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün gece Marmaris Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; taş duvar ustası olduğu öğrenilen Nizamettin Tosun (41) ile aynı semtte kepçe operatörü olduğu öğrenilen F.Y (33) bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası F.Y. isimli şahıs, Nizamettin Tosun'u bıçaklayıp kaçtı. Nizamettin Tosun olay yerinde hayatını kaybederken cinayet şüphelisi F.Y. kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Nizamettin Tosun'un cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet şüphelisi F.Y ise ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı sektörde çalışan ikilin kavga sebebi araştırılıyor.

(İHA)