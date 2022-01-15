Üye Girişi
Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu - Son Dakika

Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu

15.01.2022 17:00

? Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında 'İletişim Sohbetleri' isimli bir söyleşi düzenledi.

? Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında 'İletişim Sohbetleri' isimli bir söyleşi düzenledi. Söyleşide bir araya gelen usta isimler, iletişimin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin etkilerine dikkat çekti. Mesleklerini yaparken başlarından geçen ilginç anılarını da katılımcılarla paylaşan konuşmacılar keyifli bir etkinliğe imza attı. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ve 3 saate yakın süren söyleşide Kral FM'in sunucusu Afrikalı Ali (Ali Şentürk), şair İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın gençlerle bir araya geldi. AFRİKALI ALİ: RADYOLARA İLGİ DEVAM EDİYOR İletişimi çok önemsediğini söyleyen Afrikalı Ali, '28 yıllık radyo birikimimizi böyle etkinliklerde gençlerle bir araya gelip pekiştirmek değişik bir duygu. Uzun yıllardır sesimizi radyo frekansından ulaştırıyoruz ama yeni neslin iletişime nasıl baktığı, düşünceleri benim için çok önemli. Aslında biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Radyoculuk 90'lı yıllarda özel radyolar açıldığında büyük ilgi görmüştü. Aynı ilgi yine var belirli bir kesim bilgiyi radyodan alıyor, şarkılarını dinliyor. Bu ışığı gençlerde de gördüm' dedi. KILIÇARSLAN: İLETİŞİMDE İÇERİK AYNI FORMU DEĞİŞTİ Sosyal medya sonrası şiir yazmayı daha çok sevdiğini anlatan şair İsmail Kılıçarslan ise 'Gençlerle buluştuğum ve konuştuğum her an bana çok tazeleyici geliyor. Çünkü yaşadığımız hayatın ritminin gençlerde olduğunu düşünüyorum. Bu akşam da öyle oldu. Tazelenme hissettim, onların gündemlerini yakalamaya çalıştım. İletişimin bir tarafı da gündemi yakalamaktır. Türkiye'de gündemin hakiki sahibi gençlerdir. Onlarla buluşmak bana çok iyi geldi. Eskiden posta güvercinlerinin bacaklarına bağlayarak mektup gönderiyormuşuz şimdi mail atıyoruz. Aslında içerikte değişen bir şey yok forma ayak uydurduğumuz sürece iletişim kuralları, ahlakı değişmiyor. Sosyal medyadan önce çok kısıtlı bir şiir okuyucusuyla muhatap oluyordunuz. ya da şiirlerinizi okuyan insanlar görüşüp, tanışmanız zor olduğu için sağlıklı iletişim zeminleri bulamıyordunuz. Sosyal medyayla şiirin dolaşım gücü hem de doğrudan okurla etkileşime geçme fırsatı çok arttı. Ben sosyal medya sonrası dönemde şiir yazmayı daha çok seviyorum. Çünkü her gün sosyal medya hesabıma beğendiği dizelerimi paylaşan kişilerin bildirimi düşüyor bu çok mutluluk verici bir şey' diye konuştu. AYDIN: TÜRKÇEYİ YOZLAŞTIRMAYA BAŞLADIK Türkçeye sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın da 'Genç arkadaşlarımızla bir aradaydık. Güzel bir iletişim söyleşisi oldu. İletişimin önemini anlatmaya gayret gösterdik. Başımızdan geçen ilginç olayları da aktardık. Sosyal medyanın da etkisiyle Türkçeyi yozlaştırmaya başladık. Bu gençlere çok çabuk sirayet ediyor. Ural Altay dil ailesinden gelen bir Türkçemiz var, bir milletin benliğidir. Eğer Türkçemize sahip çıkmazsak benliğimizi yitiririz. Günlük 250-300 kelime ile konuşuyoruz. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'de 2 bin 500 3 bin kelime kullanılıyor. Türkçemize sahip çıkmalıyız' ifadelerini kullandı. ÇELİK: SABIRSIZ BİR TOPLUM OLDUK Dijitalleşmeyle hızın artığını beraberinde bekleme süresinin kısaldığını belirten Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ise 'Sabırsız bir toplum olduk. Artık 4 saniye bile bekleyemiyoruz. İnternetin hızı arttıkça bizim bekleme süremiz azalmaya başladı. Teknoloji hızlandıkça 24 saat bize yetmemeye başladı. 2 hafta önce Saraybosna'daydım, zaman geçmedi. Yurt dışında olduğum için interneti yeterince kullanmadım 24 saat 36 saat gibi geldi. İstanbul'da 12 saate tekabül ediyor' dedi.

Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu
Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu
Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu

YORUMLAR
500

İsmail Kılıçarslan, Fuat Sezgin, Sultangazi, İnternet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz         
16:50
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada Tren bekleyen kadını raylara itti! O anlar anbean kamerada         
15:44
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
16:47 Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 17:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Usta isimler 'İletişim Sohbetleri'nde gençlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement