"Usta" isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Usta" isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi

18.05.2022 14:00
"Usta" isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu, Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.

Tek perdelik oyunda Ahmet Yenilmez'in yanı sıra kızı Ayşe Hanzade Yenilmez ve Zülfü Demirtaş da sahne aldı.

Ahmet Yenilmez, oyun sonrasında yaptığı konuşmada Selçuk Üniversitesindeki her bireyin Prof. Dr. Erol Güngör ve eserlerini anlaması gerektiğini söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Güngör'ü vefatından önce tanımış olmaktan memnuniyet duyduğuna değinen Yenilmez, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği en büyük sosyolog. Doktora tezi, tüm sanat dallarının seyirci üzerinde yarattığı etkiyi matematiksel olarak hesap edilmesi üzerineydi. Müthiş bir beyindi. Tez zamanda bu Üniversitede Allah bana bir Erol Güngör Kulübü kurulduğunu göstersin. Hatta bu konuda arkadaşlarımız bir şey yaparsa da maddi manevi her zaman yanlarında olduğumun da bilinmesini istirham ediyorum. Tez elden kampüsümüze bir Erol Güngör Düşünce Kulübü diye bir sohbet hane de olabilir, bir çayhane de olabilir ama orada Erol Güngör ve eserleri konuşulsun. Onun eserleri okunsaydı Türkiye bugün çok farklı yerde olurdu. En azından 15 Temmuz'u yaşamazdık. Erol Güngör Hocamıza, ebediyete intikal eden tüm hocalarımıza, vefat eden mezun öğrencilerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu Ünlü sanatçı Yavrucuk, Efelerli tiyatroseverler ile buluştu Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği
Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Tiyatro, oyunlar, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Usta' isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi - Son Dakika


Son Dakika
20:04 Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Usta" isimli tiyatro oyunu Selçuk Üniversitesi'nde sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement