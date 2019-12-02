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Usta kalemler genç yeteneklerle bir araya geliyor

6 saat önce

Mamak Belediyesi, yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlediği Yazarlık Okulu projesi kapsamında usta kalemlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor.

Usta kalemler genç yeteneklerle bir araya geliyor, System.String[]

Mamak Belediyesi, yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlediği Yazarlık Okulu projesi kapsamında usta kalemlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor.


Mamak Belediyesi Musıki Muallim Mektebi'nde her hafta cumartesi günleri iki saat boyunca gerçekleşen eğitimlerde genç kuşaklar, Türkçe düşünme ve düşündüklerini güzel yazabilme becerileri geliştirebilme fırsatı yakalıyor. İki kur üzerinden gerçekleşen eğitimlerde metin okumaları ve çözümlemelerine, hikaye, roman, şiir, deneme, inceleme-eleştiri, makale ve fıkra yazımının inceliklerine yer veriliyor.


Yazarlık Okulu ile genç yeteneklerin Türkçe düşünme ve düşündüklerini güzel yazabilme becerileri geliştire bilmelerini amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Alınan eğitimlerle geleceğin yeteneklerinin Mamak'tan çıkmasını istiyoruz. Bunun içinde vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal gelişimleri için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Köse, tüm gençleri Yazarlık Okulu projesine katılarak kendilerini geliştirmeye davet etti. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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