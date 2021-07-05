Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında evinde intihar etti. Tetik'in oğlu ölüm haberini doğrulayarak "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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