Usta Müzisyenler "Psm Caz Festivali"Nde Bir Araya Gelecek

Caz çatısı altında blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğinin bir arada yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "PSM Caz Festivali", 25 Nisan'da başlayacak.

Caz çatısı altında blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğinin bir arada yer alacağı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "PSM Caz Festivali", 25 Nisan'da başlayacak.



"Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilecek festival, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) devam edecek.



Dünyanın en iyi gitaristlerden biri olarak kabul edilen John McLaughlin, The Fourth Dimension grubu ile festivalin açılış günü sahne alacak.



Festivalde ayrıca 50 yılı aşkın kariyeri ve yüzlerce bestesiyle dünyaca ünlü müzisyen Enrico Macias, 27 Nisan'da Turkcell Sahnesi'nde bir performans sergileyecek.



Müzik hayatına 1980'li yıllarda Paris'te başlayan Madeleine Peyroux, 2 Mayıs'ta kendini modern halk ozanı olarak tanımlayan Estas Tonne, 3 Mayıs'ta yaşayan en önemli bestecilerden biri olarak değerlendirilen Terry Riley ile oğlu Gyan Riley Touche da yine 3 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak.



Vokal virtüözü Bobby McFerrin, eski vokal orkestrası Voicestra üyelerinden bir araya gelen yeni grubu Gimme5 ile 6 Mayıs'ta, Türkiye'de caz müziğin önde gelen isimlerinden isimlerinden gitarist Önder Focan, triosuna eklenen Şenova Ülker'in de katılımıyla 8 Mayıs'ta eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.



Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da Serenad Bağcan'ın solist olarak yer alacağı "Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti" konseriyle 12 Mayıs'ta, caz piyanisti Kerem Görsev, triosu ve Grammy ödüllü usta saksafoncu Ernie Watts ile 14 Mayıs'ta caz severlerin karşısına çıkacak.



Farklı ülkelerden gelen ve yolları İstanbul'da kesişen üç müzisyen, Evrim Demirel, Andreas Metzler ve Riccardo Marenghi, "Stanpolites" adlı projeleriyle Okay Temiz'in katılımıyla 16 Mayıs'da Touche'de, gitarın usta isimlerinden John Scofield, 66. yaşını kutlayan son albümünün turnesi kapsamında 18 Mayıs'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak.



Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle sahip olan ve 13 Grammy adaylığında yer alan Alan Parsons da "Alan Parsons Live Project" ile 31 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne konuk olacak.



PSM Caz Festivali kapsamında ayrıca genç müzisyenlerinin yanı sıra konsept partileri, paneller, farklı temaların işleneceği atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

MTTB'den Tepki Çeken Süleyman Çakır Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı

AK Partili Şamil Tayyar'dan İstanbul Seçimleriyle İlgili Ezber Bozan Çıkış