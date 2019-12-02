"Usta" Nevşehir'de tiyatro severlerle buluştu

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" adlı tiyatro oyunu, Nevşehir'de sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, NEVÜ Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, şehzadelik döneminden hayatının son günlerine kadar olan sürecin anlatıldığı oyun, beğeniyle izlendi.

Oyunda, Ahmet Yenilmez'in canlandırdığı 2. Abdülhamid Han'ın küçük yaşlarda annesini kaybetmesinin verdiği eleme rağmen hayata tutunma azmi ve ülkesinin bekası için yaptığı fedakarlıklar anlatıldı.

Tek perdelik tiyatro oyunu, NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından izlendi.