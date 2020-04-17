Usta öğretici kadınlar günde 3 bin maske üretiyor - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan 15 usta öğretici kadın, gönüllü olarak günde 3 bin maske üretiyor.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin desteğiyle Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan atölyede gönüllü kadınlar, ilçe halkı için maske üretimine başladı. 15 usta öğretici kadının çalıştığı atölyede, günde 3 bin maske üretimi yapıldıktan sonra vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.

Gönüllü kadınların toplamda 100 bin maske üreteceklerini anlatan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke "Şu an günde 3 bin maske üretiyoruz. İlk etapta 100 bin gibi bir hedef belirledik. İhtiyaç halinde ve pandemi hastalığı devam ettikçe maske üretimine devam edeceğiz. Maskelerimizi ürettikten sonra hastaneye gönderiyoruz. Maskeler sterilizasyondan sonra bize geri dönüyor. Bunları paketleyip kaymakamlığımıza teslim ediyoruz. Kaymakamlığımızda halkımızın kullanımına sunmak amacıyla ilgili yerlere gönderiyor" dedi.

Atölyede çalışan gönüllü kadınlardan Emine Doğru ise evde kalınması için çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızı, ailemizi bırakıp buraya sizin için geliyoruz. Siz de bizim için evde kalın" diye konuştu.

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