Usta Öğretici Yararına Kermes Düzenlendi

Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan ve hastanede tedavi gören Zeynal Sayın için kermes düzelendi.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan ve hastanede tedavi gören Zeynal Sayın için kermes düzelendi.



Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan kermes ve müzikol halk eğitim merkezi salonunda gerçekleştirildi. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden Zeynal Sayın'ın Ankara'da devam eden tedavisi için düzenlenen kermeste, usta öğreticiler kendi yaptıkları yiyecekleri satışa sundu.



Burada açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Remziye Yıldırım, "Bizleri bu günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Zeynal Sayın'ın yaşadığı rahatsızlık bizleri derinden üzmüştür. Bu gün onun yararına düzenlenen bu etkinliğe verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra müzikol etkinliği gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir Zeynal Sayın'ın tedavisinde kullanılacak. - ADIYAMAN

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