Son Dakika Haberleri: Usta Öğreticiler Derneği Başkanından Açıklama

Usta Öğreticiler Derneği Başkanından Açıklama

1 saat önce

Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, usta öğreticilerin mağduriyetlerini dile getirdi.

Usta Öğreticiler Derneği Başkanından Açıklama, System.String[]
Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş, usta öğreticilerin mağduriyetlerini dile getirdi.

Adıyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin Özdaş,tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da farklı branşlarda görev yapan usta öğreticilerin mağdur olduklarını ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Hüseyin Özdaş, "Yıllardır mevsimlik işçi gibi çalışan ve sosyal güvenceleri olmayan, tazminat hakkı ve işsizlik sigortasından faydalanmayan ve sigortaları eksik yatan usta öğreticiler destek bekliyor. Yetkililerin usta öğreticilerin bu sesine kulak vermesini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Adıyaman, Güncel
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