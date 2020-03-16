Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu

6 saat önce

Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu Türkiye'de korona virüsünün görülmesiyle birlikte Bakanlıklarca alınan karar sonrası eğitime ara verildi.

Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Türkiye'de korona virüsünün görülmesiyle birlikte Bakanlıklarca alınan karar sonrası eğitime ara verildi. Bu süreçte ücretli öğretmenlik yapan usta öğreticiler ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu.

Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkında bir araya gelen Diyarbakır Usta Öğreticiler Kurulu üyesi öğretmenler basın açıklamasında bulunarak ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan kurul üyesi Mehmet Oruç, usta öğretici, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ek ders karşılığı olarak çalışan, statüsü ve unvanı olmayan meslek eğitimcileri olduğunu söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık 65 bine yakın usta öğreticinin bulunduğunu dile getiren Oruç, "Günümüzde tüm dünyaya yayılmakta olan ve küresel bir sorun haline gelen korona virüs salgını ülkemizi tehdit eder hale gelmesi üzerine Cumhurbaşkanlığımızın aldığı önlemler çerçevesinde örgün ve yaygın eğitim kurumları 15 gün süreyle tatil edilmiştir. Bizler Halk Eğitim Merkezinde kadrosuz usta öğreticiler antrenörü olarak kurs açan ve ek ders karşılığı çalışan Türkiye genelinde 65 bin kişiden fazladan oluşan ve başka bir gelir kaynağı olmayan çalışanlarız. Kurslarımızın tatil edilmesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayacağımız kaygısını yaşıyoruz. Kadrolu öğretmenler ve usta öğreticiler haklarından yararlanamadığımız için tatil süresince ücretlerimizin kesileceği endişesi taşımaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerden bizlerin mağduriyetini önlemek adına ücretlerimizin kesilmemesini talep ediyoruz" dedi.

Grup, basın açıklamasından sonra sessizce dağıldı.

Usta öğreticiler eğitime verilen arada ücretlerinin kesilmemesi çağrısında bulundu

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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