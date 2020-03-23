Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak - Son Dakika

Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak

6 saat önce

Zonguldak'ta halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulunun usta öğreticileri, iki haftada 80 bin maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline ve kuruluşlarına destek olmayı hedefliyor.

Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak, System.String[]

Zonguldak'ta halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulunun usta öğreticileri, iki haftada 80 bin maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline ve kuruluşlarına destek olmayı hedefliyor.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticileri, Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve maske üretim firması olan MFA şirketinin desteğiyle maske üretecek.

Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde bulunulan şartlar nedeniyle maskeye ihtiyacın öne çıktığını belirterek maske kullanımının da belli kuralları olduğuna dikkati çekti.

Sağlık personelinin takması gereken maskenin her şartta ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

"MFA Maske isminde bir kuruluşumuz var. Bu firma bütün dünyaya maske üretip satıyor. Bu çerçevede üretimlerini ülke içinde yoğunlaştırdılar. Aslında onlar bizim burada ürettiğimiz maskeyi üretmiyorlar ama ihtiyaç olduğu için ve konu maske üretimi olduğundan onlar devreye girerek gönüllü olarak maske üretiminde kullanılan malzemeleri verebileceklerini belirtti.

Maske üretimi için malzemeyi MFA şirketi verecek, üretimini biz yapacağız ve sağlık kuruluşlarımıza bedelsiz vereceğiz. Maske ihtiyacı devam ederse halk eğitim kuruluşlarımız bu işi öğrenmiş ve teşkilatlarını kurmuş olacak. İleride ihtiyaç devam ederse biz de üretimi devam ettirebiliriz. Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olunduğunda biz buradayız."

"Katkıda bulunmak istedik"

MFA iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan da kritik bir süreçten geçtiklerini belirterek "Hepimizin sorumluluk alması gereken ve elimizi taşın altına koymamız gereken bir süreç. Kovid-19'un ortaya çıkışından itibaren işin ticari boyutunu bir kenara bırakıp aynı fiyatlarda tedarik sağladık. Üretimin belli bir kısmını da herhangi bir talep olmamasına karşın gelecekte olabilecek talebe karşın Sağlık Bakanlığına ayırmış durumdayız." diye konuştu.

Üretimini yaptıkları medikal maskelerin aslında ürün gamlarında yer almadığını ifade eden Piyan, "Katkıda bulunmak istedik. Umuyoruz ki bu süreci en kısa sürede ve en az kayıpla atlatırız." dedi.

Usta öğretici Kadriye Yılmaz da en az zararla bu süreci atlatmayı umduklarını belirterek projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Halk otobüsüne alınmayınca önüne atladı
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:44:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Usta öğreticiler maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]